Nun scheint das letzte Wort gesprochen. Denn auch, wenn zwischen den beiden noch „eine wahnsinnige Liebe“ herrscht, ist ein Liebescomeback ausgeschlossen. „Wir wissen doch einfach füreinander, dass wir uns nichts mehr geben können“, erklärt Julian mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das Gespräch mit Kate scheint ihm dennoch geholfen zu haben mit der Beziehung abzuschließen. „Rückblickend war diese Beziehung einzugehen genauso wichtig, wie diese Beziehung loszulassen“, erklärt er.

Nun kann der Influencer wieder positiv in die Zukunft blicken – und das vielleicht schon bald mit einer neuen Frau an seiner Seite? Denn nach dem Treffen mit seiner Ex, hat sich der Fitness-Influencer gleich in das nächste Abenteuer gestürzt und sich mit einer „wundervollen Frau“ auf einen Kaffee getroffen. Sie ist Russin, hat einen Sohn und ist vom Sternzeichen Wassermann – genau wie Kate. „Einfach der Hammer“, ist Julian über diese glückliche Fügung des Schicksals glücklich. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir schon bald mehr über sein geheimnisvolles Date zu hören. (jve)