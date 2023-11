Johnny Cash: Sohn John Carter Cash gedenkt seiner 20 Jahre nach Tod

John Carter Cash (53) gedenkt seines Vaters Johnny Cash (1932-2003) 20 Jahre nach dessen Tod in einem Essay. Diesen hat er exklusiv für "People" geschrieben. Der Musiker-Sohn richtet sich darin direkt an die Country-Legende und beschreibt unter anderem, wie sich die Welt nach dessen Tod verändert hat.

"Papa, seit du von uns gegangen bist, sehe ich dich jeden Tag", beginnt Carter Cash seinen persönlichen Text. "Wenn ich mich frage, wie du über etwas denkst, muss ich mich nur 'einloggen'." Der 53-Jährige beschreibt die heutige Zeit mit ihren technischen Möglichkeiten als Segen. Im Internet könne er diverse Interviews von seinem Vater finden und nach allen möglichen Informationen suchen. Damit sei er dauerhaft für ihn präsent.

Er schreibt, wie sich Nashville als Zentrum der Country-Musik verändert habe, mit seinen Wolkenkratzern und den unzähligen Touristen. Ein Museum ist für den Musiker 2011 dort errichtet worden und trotz der äußeren Veränderungen sei die Seele der Stadt weiterhin lebendig. "Dreißig Minuten nördlich des Stadtzentrums gehe ich oft über das Land, das einst dir gehörte. Ich spüre deine Gegenwart dort. Wenn ich im Cash Cabin Studio Musik aufnehme, inspiriert dein Geist weiterhin die Musiker, die Techniker und meine Kreativität", so der Songwriter und Musikproduzent.

Seinem Vater fühle er sich besonders durch spirituelle Bücher oder indem er seine Texte, Gedichte oder andere Schriften studiere, verbunden. "Ich lese die Worte und erinnere mich an sie als deine eigenen Lehren. Jetzt (...) erinnern [sie] mich daran, mich zu bemühen, freundlich zu allen zu sein, wie du und Mama es immer gewesen seid", schreibt Carter Cash. "Ich bin immer noch dein Schüler und danke dir. Aber ich vermisse dich weiterhin."

Johnny Cash sei ein hingebungsvoller Familienvater und großer Künstler gewesen, der ihn persönliche inspiriere. Das macht sein Sohn in seinem Essay deutlich. Die Musik und Songtexte bleiben weiterhin ein wichtiger Teil in seinem Leben: "Ich lese immer noch, höre immer noch zu und lerne immer noch. Und dabei schätze ich dich jeden Tag mehr", beendet Carter den emotionalen Text.

John Carter Cash ist der einzige Sohn der Country-Ikone und seiner zweiten Frau June Carter Cash (1932-2003), die sechs Monate vor ihm starb. In seinem neuen Buch "Johnny Cash: The Life in Lyrics" zeigt er jetzt seltene Fotos und bisher unveröffentlichte Texte seines Vaters. Es enthält 125 von Johnny Cashs Kompositionen aus 60 Jahren und die jeweilige Geschichte dahinter.

