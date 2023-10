Jobangebot via WhatsApp? Das steckt hinter der neuen Betrugsmasche

Job-Vermittler werden immer kreativer – vor allem wenn es darum geht, neue Fachkräfte zu finden. „Hallo, mein Name ist Sarah Rodriguez von StepstoneHR Recruitement“, heißt es in einer Nachricht, die aktuell viele Menschen über Whatsapp bekommen. Abgeschickt durch einen unbekannten Kontakt – also keine Kettenmail. „Wir suchen Teilzeit-/ Vollzeitmitarbeiter und Freelancer. Kann ich weitere Informationen mit Ihnen teilen?“, geht die Nachricht weiter. Keine Rechtschreibfehler, ein scheinbar vertrauenswürdiger Kontakt. Viele bitten hier um weitere Informationen und denken sich: Es wird schon mit rechten Dingen zugehen.

Doch das Job-Portal Stepstone warnt jetzt vor dieser Nachricht. Was steckt hinter der Betrugsmasche?

Lese-Tipp: Fiese Betrugswelle gegen Privat-Verkäufer – was Kleinanzeigen jetzt rät