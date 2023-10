Jenny Frankhauser hat ihren Jahrestag verschwitzt

Seit dem 6. Oktober 2019 sind Jenny Frankhauser und Steffen König ein Paar. Und obwohl dieser Tag einer der schönsten Tage ihres Lebens war, haben sie ihn in diesem Jahr glatt vergessen. Doch anstatt sich zu schämen und zu entschuldigen, nehmen’s die zwei mit Humor und posten einfach mal drei Tage später, also am heutigen Montag (9. Oktober), ein Liebes-Posting. Ganz schön sympathisch.



