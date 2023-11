Fällt der nächste Quarterback aus?

Die Steelers spielen im dritten Viertel einen vierten Versuch für ein Yard. Neues First Down. Aber das ist teuer. Denn sie drücken ihren Quarterback über die Linie und dabei hat sich Pickett verletzt. Ganz Pittsburg in Schockstarre!

Pickett, der ohnehin mit einer Rippenverletzung zu kämpfen hatte, schien einiges abbekommen zu haben und wurde lange an der Seitenlinie untersucht. Zwar kehrte der Quarterback tapfer zurück – lief aber unrund.