Für viele der Stein des Anstoßes: Businessclass-Flüge für Eltern und Baby von Brasilien nach Los Angeles und einen Ausflug ins Disneyland, an den sich Lua nicht erinnern wird, schließlich ist die Kleine erst ein halbes Jahr alt. Doch dieses halbe Jahr hat ihre Influencer-Mutter bereits gut zu nutzen gewusst und für ihre Tochter eine Fangemeinde von über zwei Millionen Followern aufgebaut.

Was das Baby dafür tun muss? Regelmäßig für Fotos und Videos auf seinem eigenen Profil zur Verfügung stehen. Und auch auf den Profilen großer Firmen als niedliches Werbegesicht. Offenbar hat sich dieser Einstaz bereits mehr als ausgezahlt: Lua Di Felice soll auf diese Weise bereits Millionärin geworden sein – und das in einem Alter in dem sie noch nicht einmal laufen kann, berichtet die britische Zeitung „The Sun“.

Lese-Tipp: Influencerin postet Beikost für Baby - und erntet Shitstorm