In Düsseldorf in der Kunsthalle K21 ist Montagabend der Innovationspreis NRW verliehen worden. Vergeben wurde dieser in vier verschiedenen Kategorien. Unter den Gewinnern ist auch Klaus Gerwert. Er und sein Team der Ruhruniversität Bochum wurden von NRW-Wirtschaftsministerin Neubaur geehrt. Sie haben einen Test entwickelt, der Alzheimer im Frühstadium erkennen und somit eine Behandlung früher ermöglichen soll.