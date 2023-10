Chrupallas Gesundheitszustand befinde sich „noch in der Klärung“, heißt es aus der AfD-Bundesgeschäftsstelle laut der Deutschen Presseagentur. Ein Sprecher der bayerischen AfD-Landtagsfraktion sagt demnach, Chrupalla hätte in Ingolstadt eine Rede halten sollen. Kurz davor sei es in einer Menschenmenge zu einem Vorfall gekommen. Die Polizei will RTL nur bestätigen, dass es einen Einsatz gab.

Zu einem möglichen Angriff wollen sich die Ermittler nicht äußern.