Ihr Kind ist pingelig beim Essen? Warum das sogar gut ist!

Für ihre Erhebung befragten die Forschenden 995 Eltern zu den Essgewohnheiten ihrer Kinder. Die konnten ihre Kleinen in die Kategorien der eifrigen, vermeidenden, glücklichen und typischen Esser einteilen. Heißt: Kinder, die gerne essen und ein geringes Sättigungsgefühl haben, fielen in die Kategorie der eifrigen Esser. Kinder, die wiederum schnell essen und Freude am Essen haben, fielen in die Kategorie der glücklichen Esser.

Das Ergebnis war nicht nur besorgniserregend, sondern bestätigte auch die Vermutungen der Forschenden. Tatsächlich zeige sich bei den Kindern vor allem drei Arten von Essgewohnheiten, „nämlich die hohe Nahrungsaufnahme, typisches Essen und eine hohe Nahrungsvermeidung“, wobei die meisten Kinder Essen eher zugetan seien.

Denn allein 22 Prozent der Kinder fielen so in die Kategorie der eifrigen Esser, „die möglicherweise besonders empfänglich für ein adipöses Umfeld sind und Lebensmittel konsumieren, um ihre Emotionen zu regulieren“, heißt es in der Fachzeitschrift Appetite, wo die Studie erschien. Nur 16 Prozent der Kinder stellten sich als pingelige Esser heraus, die laut den Experten ein geringeres Risiko haben, später adipös zu werden. Aber: Fast die Hälfte aller Kinder (44 Prozent) stellten sich als typische Esser heraus, die sowohl Phasen haben, in denen sie viel essen als auch Phasen, in denen sie sehr wählerisch essen.