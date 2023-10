Zankawi schleuderte die mehrere Kilogramm schwere Kugel mit voller Wucht ins das Schutznetz und eben nicht weit ins Stadion hinaus. Nach diesem ungültigen Versuch fiel das Sportgerät auf das Bein des Offiziellen, der stark zu bluten begann und offensichtlich heftige Schmerzen hatte. Der Mann hatte bei dem Versuch auf einem Stuhl außerhalb des Rings gesessen. Zankawi bemerkte seinen Fauxpas schnell: Er eilte sofort zur Hilfe und spendete Trost. Als Ersthelfer hatte der Silbermedaillengewinner bei den Asienspielen 2006 in Doha geholfen, die Blutung zu stillen.

Der Kampfrichter erlitt einen Schienbeinbruch und musste in ein Krankenhaus. Er wurde anschließend operiert und befand sich in stabilem Zustand. Doch den großen Schock musste er wohl erstmal verdauen! Dabei half auch eine weitere gute Tat Zankawis: Er besuchte den Offiziellen am Sonntag an seinem Krankenhausbett und entschuldigte sich. Das sagte er der Nachrichtenagentur AFP. (nlu/sid)