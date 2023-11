Horror-Unfall bei GZSZ: Felix van Deventers Rolle Jonas landet im Rollstuhl

Jonas liebt das Leben und seinen Job als DJ. In seinem Alter muss man die Feste schließlich so feiern, wie sie fallen. Leider sind dabei keine Risiken ausgeschlossen und so verletzt sich Jonas nach einem Sturz so schwer, dass er nach einer Notoperation im Krankenhaus seine Beine nicht mehr spüren kann. Darauf dann die Schockdiagnose: Er ist querschnittsgelähmt.

Ein Schock – auch für Schauspieler Felix van Deventer selbst: „Dieses Schicksal ist schon echt krass! Als ich das erste Mal von der neuen Story und den Drehbüchern gehört habe, musste ich sofort an meinen Unfall vor einigen Jahren denken. Nur hatte ich damals ganz großes Glück. Ich bin einige Meter in die Tiefe gestürzt und war auch kurz davor, gelähmt zu sein.“