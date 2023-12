Im zweiten Viertel sprintet Saints-Running-Back Alvin Kamara, im Vollsprint die Außenbahn entlang. Dort will er noch ein paar Yards rauskitzeln. Beim Versuch bekommt er aber einen Schubser und taumelt ins Aus.

Beim Football stehen an der Seitenlinie Trainer, Spieler und eben auch einige Schiedsrichter. So auch in New Orleans….

Ungebremst donnert der Hüne voll in einen Schiedsrichter, der in der Regel für’s Messen der Yards zuständig ist. Dieser fällt sofort auf den Boden und hält sich das Bein. Sofort sprinten die Betreuer zu ihm hin. Gruselig: Das Bein steht unnatürlich ab. Der Schiri wird mit einem Golf-Auto aus dem Stadion gebracht. Diagnose: Beinbruch!

Die Verletzung gibt’s im Video!

Sportlich: Die Lions gewinnen 33 zu 28 – auch dank ihres deutschen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown!