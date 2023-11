„Sex and the City“-Ikone Sarah Jessica Parker und ihr Ehemann Matthew Broderick sind bereits seit 1997 verheiratet. Ihr Liebesglück krönten sie mit Sohn James Wilkie und den inzwischen 14-jährigen Zwillingen Tabitha und Marion. Wie eng das Verhältnis der Familie ist, macht ersterer jetzt auf Instagram deutlich. Versteckt in den tiefen einer Fotoreihe zeigt James auf seinem Account einen süßen Schnappschuss mit seinen Liebsten. Darauf liegt er eingekuschelt neben Mama Sarah Jessica, seinen Zwillingsschwestern und Papa Matthew im Bett.

Das besondere: Solche privaten Einblicke verwehren seine berühmten Eltern ihren Fans eigentlich. Umso größer ist die Freude in der Kommentarspalte – hier kommt die Community aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. (ean)