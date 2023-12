Für die Geräusche wohl verantwortlich: der englische Comedian und Youtuber Daniel Jarvis! Dieser beansprucht die verrückte Aktion für sich, will ein Handy im Saal versteckt und dieses von zu Hause angerufen haben. Als Klingelton dienten folglich die Stöhngeräusche, wie er in den sozialen Medien behauptet. Demnach veröffentlichte der Brite auf der Plattform X (vormals Twitter) ein Video, in dem er seine Tat beweisen will. Der Youtuber filmt sich dabei, wie er die Ziehung vor dem Fernseher verfolgt. „Die Europameisterschaft 2024, die Auslosung. Und wir werden sie veräppeln", sagt er im Video. Dann wählt er mit seinem Handy eine Nummer. Kurz darauf sollen die Sex-Geräusche in Hamburg zu hören sein. Jarvis lacht und meint: „Wir haben es geschafft!"

Schon einmal hat Daniel Jarvis mit einem ähnlichen „Scherz“ für Verwirrung gesorgt. Im Januar hatte er die Live-Übertragung des FA-Cup-Spiels zwischen dem FC Liverpool und Wolverhampton (0:1) der BBC auf ähnliche Weise gestört.

Für gute Stimmung sorgte er mit den seltsamen Geräuschen in Hamburg aber für allemal: Ein Kameraschwenk ins Publikum zeigte zahlreiche lachende Gesichter unter den geladenen Gästen! (fkl/ibü/sid)