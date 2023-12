In dieser Gruppe MÜSSEN wir weiterkommen!

Schottland, Ungarn und die Schweiz – das sind die Gruppengegner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München wird die DFB-Elf gegen die Schotten austragen. Das ergab die Auslosung in der Hamburger Elbphilharmonie. Die weiteren Spiele finden in Stuttgart (19. Juni) gegen Ungarn und in Frankfurt/Main (23. Juni) gegen die Schweiz statt.

