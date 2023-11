„Oh Tannenbaum“, stimmt Leni Klum an. „Illumini la notte“, singt ihre Mutter Heidi auf Italienisch weiter. In knallroten, festlichen Dessous scheinen die beiden Models mächtig Spaß vor der Kamera zu haben. Es wird mit farblich abgestimmten Geschenkpaketen posiert, gelacht, herumgealbert – und ja, auch gesungen. Das Ergebnis kann sich dabei mehr als sehen und hören lassen.

Lese-Tipp: „Sehr verstörend!": Heidi Klum und Tochter Leni für Dessous-Fotos kritisiert

Man merkt: Heidi und Leni sind inzwischen ein eingespieltes Team. Bereits das fünfte Mal schlüpfen sie für eine Werbekampagne in die Unterwäsche des italienischen Labels. Dabei wird das Mutter-Tochter-Gespann mit seinen sinnlichen Aufnahmen wohl auch dieses Mal wieder das Netz spalten. Immerhin wurden ihre letzten Dessous-Coups scharf diskutiert. Kommentare wie „verstörenden Fotos“ und „Inzest“ sind etwa bei der ersten Kampagne gefallen. Andere wiederum nahmen das Duo von Anfang an in Schutz: „Wenn ihr das automatisch sexualisiert, dann ist das euer Problem!“ So oder so scheinen sich die Klums ihren Spaß am Modeljob nicht nehmen zu lassen. (ean)