Heidi Klum feiert erst die "Bergretter", dann Thanksgiving

Als ihre Lieblingsserie "Die Bergretter" am Donnerstagabend lief, fieberte Heidi Klum dieses Mal besonders mit. Denn sie durfte mit einem Gast-Auftritt dabei sein. Das feierte sie auf ihrer Instagramseite und zeigte sich in einem kurzen Video vor dem Fernseher. Aber natürlich sitzt die 50-Jährige dabei nicht einfach schnöde auf dem Sofa. In Klum-Manier tänzelt sie im Zimmer herum, während der Vorspann läuft - und hat dafür ein sexy Outfit gewählt. In Unterwäsche und mit offenem weißen Hemd legt sie ihre Tanz-Einlage hin.

Anschließend stand wie bei vielen Stars in den USA auch in der Klumschen Villa die Thanksgiving-Feier an. Dazu tätigte das Model mit Ehemann Tom Kaulitz (34) erstmal einen Rieseneinkauf. Denn wie es zu dem Fest Brauch ist, gibt es auch bei den beiden Deutschen Truthahn und andere Köstlichkeiten. Heidi Klum postete ein Video aus der Küche und offenbarte ihren 11,7 Millionen Followern dabei einmal mehr, dass sie auch nach vier Ehejahren total glücklich ist. "Ich liebe dich", schrieb sie an ihren Mann gerichtet. Der Clip zeigt das Paar tanzend, eng umschlungen und küssend zwischen den Vorbereitungen für das Festessen. In ihrer Story zeigte sie dann noch ein Bild ihres Gatten und einem saftigen Truthahn.

Tochter Leni Klum (19) scheint den Feiertag hingegen nicht mit dem Klum/Kaulitz-Clan zu feiern. Sie postete ein Bild, das sie zusammen mit ihrem Adoptivvater Seal (60) zeigt. Das Duo legt auf dem Schnappschuss die Arme umeinander und lächelt in die Kamera. Dazu kommentierte das Model schlicht mit einem Truthahn-Symbol.

