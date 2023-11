Mit dem Ex unterm Weihnachtsbaum?

Was für viele unvorstellbar ist, scheint für Harald Glööckler gar kein Problem zu sein. Zwar hat der 58-Jährige erst im Februar die Aufhebung der Lebenspartnerschaft mit seinem Noch-Ehemann Dieter Schroth (74) beantragt, die besinnliche Zeit will er aber trotzdem mit genau diesem verbringen. Bitte was?! Das kommt überraschend. Allerdings sehen sich die beiden erst am zweiten Weihnachtstag. Mit wem der Kult-Designer Heiligabend verbringt, verrät er oben im Video.

