Noch mal mit dem eigenen Programm live vor einem Millionenpublikum auftreten – das ist für Hape Kerkeling keine Option mehr. „Nein, ich habe damit aufgehört“, so der 58-Jährige im „stern“-Interview. „Ich stand jedes Mal unter äußerster Anspannung. Das heißt nicht, dass ich unglücklich war. Aber dieses Gefühl wollte ich nicht mehr haben. Es ging mir nicht gut damit“, erzählt der Entertainer weiter.

Das sieht bei „Club Las Piranjas“ allerdings ganz anders aus. In der Mini-Serie, die auf der Kult-Komödie von 1995 basiert, schlüpft er erneut in die Rolle von Animateur Edwin Öttel. Und da gibt es – im Gegensatz zu den Ferneshshows – einen gewaltigen Unterschied. „Es ist nicht live, ohne Publikum. Nur der Regisseur und das Team sehen mich und meine Fehler“, so der Entertainer weiter.