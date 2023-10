Ab in den Urlaub mit Hape Kerkeling: So wild wird „Club Las Piranjas”

In der Serien-Fortsetzung der gleichnamigen Kult-Komödie von 1995 schlüpft Hape Kerkeling erneut in die Hauptrolle des Animateurs Edwin Öttel, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Zurück im Urlaubsparadies wird er in jede Menge Schwierigkeiten verwickelt. Ebenfalls wieder mit dabei: Angelika Milster, die damals wie heute Edwins gewiefte Kollegin Biggi Jakobs spielt, und Judy Winter in der Rolle von Hoteldirektorin Dr. Renate Wenger. Parallel zum Start der neuen Serie wird auch der Original-Film im Stream auf RTL+ bereit sein.

Doch auch neue Figuren sind willkommen im Club – und hochkarätig besetzt. In den Hauptrollen sind neben Hape Kerkeling Ben Münchow („Weil wir Champions sind“) und Trang Le Hong („Doppelhaushälfte“) zu sehen. In weiteren Rollen spielen Cordula Stratmann („Ellerbeck“), Benno Fürmann („Babylon Berlin“), Rick Kavanian („Der Schuh des Manitu“) und Andrea Sawatzki („Familie Bundschuh“). (ngu/lpö)