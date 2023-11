Hagen Reinhold schießt gegen seine Ex Karoline Preisler

Das Thema Kinder birgt also auch ein Jahr nach der Trennung viel Zündstoff. So soll Reinhold gestört haben, dass seine Ex die gemeinsame Tochter Lucy mit zum Bild am Sonntag-Interview gebracht und für ein Foto mit ihr posiert hat. „Ein Jahr lang musste ich aushalten, wie über mich und meine neue Partnerin Annina die Unwahrheit erzählt wird. Meine Ex-Partnerin ist sehr erfindungsreich und stellt sich stets als eine Art Übermutter dar, die sie aber eigentlich nicht ist. Ich jedoch werde dargestellt als der Verräter, der abgehauen ist und sich nie richtig um die Familie gekümmert hat. Das Gegenteil ist der Fall. Jetzt werden auch noch die Kinder öffentlich instrumentalisiert“, regt er sich in der Bild auf.

Auch seine neue Lebensgefährtin Annina Ucatis-Semmelhaack, die inzwischen ebenfalls FDP-Politikerin ist, wittert weitere Zwietracht: „Sie veröffentlicht Fotos aus meiner Vergangenheit. Sie spricht über meine Brüste. Und behauptet, was ich angeblich für Schönheit-OPs gehabt habe. Sie behauptet zum Beispiel, ich hätte eine Schamlippen-Korrektur gehabt, was nicht stimmt. (...) Das macht sie seit einem Jahr.“

Aussage steht gegen Aussage. Anina Ucatis-Semmelhaack und Hagen Reinhold möchten in einem RTL-Interview Stellung zu den aktuellen Schlagzeilen beziehen. Auch Karoline Preisler wurde von uns dazu angefragt. Es bleibt also spannend.