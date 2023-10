Immer wieder macht Maria sich in der damaligen Zeit Vorwürfe: „Warum geht es bei mir nicht? Warum geht das bei anderen?“ Mittlerweile glaubt die 39-Jährige, dass sie und Ehemann Sven sich einfach zu viel Druck gemacht haben und „nicht entspannt genug“ an die Sache rangegangen sind. Denn gerade als das Paar sich von dem zweiten Kinderwunsch verabschiedet hat, hält Maria plötzlich einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen – ein Glücksmoment, den sie niemals vergessen wird.