Für Felix van Deventers GZSZ-Rolle Jonas ändert sich alles. Nach einem Unfall bei einem Gig erhält der junge DJ die unfassbare Diagnose: Querschnittslähmung. Plötzlich ist da „ein ganz neues, anderes Problem, woran Jonas noch nie gedacht hat“, beschreibt Felix die Situation. Doch er selbst musste sich solche Gedanken schon mal machen.

„Als ich das erste Mal davon gehört habe, musste ich ein bisschen an mich denken“, so der 27-Jährige. Sofort schießen ihm die Bilder seines Unfalls vor vier Jahren in den Kopf: „Ich bin privat fünfeinhalb Meter vom Balkon gestürzt.“ Dabei brach er sich 2019 den sogenannten zweiten Lendenwirbelkörper. „Mein Sohn war gerade drei Monate alt und ich war im Krankenhaus, kurz davor, gelähmt zu sein“, so der GZSZ-Schauspieler.