Chryssanthi und Tom haben bereits einen Sohn, der 2019 das Licht der Welt erblickte. Somit ist die aktuelle Schwangerschaft keine Premiere für die GZSZ-Schauspielerin, doch genau so fühlt es sich für sie an, wie sie uns im Interview schildert: „Es ist ja nicht mein erstes Mal, dass ich Mama werde, aber es fühlt sich so an und es fängt auch alles wieder von vorne an. Und irgendwie ist auch alles anders, aber auch total schön!“