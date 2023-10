Felix von Jascheroff verrät: „John freut sich wahnsinnig, dass er endlich mit der Frau, die er liebt, Zeit und Zweisamkeit in Paris verbringen kann. Aber wie das nun mal bei den Bachmanns so ist, kommt alles anders und plötzlich auch seine kleine Schwester Emily völlig derangiert an der Seine an: Es bleibt also nicht nur bei einem romantischen Liebestrip, sondern die geplante Liebes-Reise entwickelt sich plötzlich zu einem Abenteuer der anderen, der emotionalen und sogar der kriminellen Art.“

Chryssanthi Kavazi weiter: „Meine Rolle hütete ein dunkles Geheimnis, von dem John nichts wusste. Auch dieses führt sie nach Paris: Die Reise ist also nicht nur der krönende Abschluss ihrer Hochzeit, sondern Laura verfolgt einen Plan, den sie in der Hauptstadt der Liebe endlich vollenden möchte – für sich selbst, für John und für ihre gemeinsame Zukunft? Das wird sich zeigen!“