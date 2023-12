GZSZ-Star auf Krücken: Was hast du gemacht, Wolfgang Bahro?

Auch ein Jo Gerner ist nicht unantastbar!

Unzählige Male hat Wolfgang Bahro sich als Jo Gerner bei GZSZ die Dinge so gedreht, wie sie für ihn am besten passen. Im wahren Leben geht das leider nicht und so läuft der Schauspieler aktuell auf Krücken, denn Wolfgang hatte einen Unfall. Was genau passiert ist, verrät er oben im Video.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!