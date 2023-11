John (Felix von Jascheroff) und Laura (Chryssanthi Kavazi) in Paris.

Als Laura John auf einen romantischen Trip in die Stadt der Liebe einlädt, darf er nicht erfahren, dass sie in Paris einen geheimen Plan verfolgt, der das Paar vor eine Zerreißprobe stellen wird. Während Laura die Übergabe eines mysteriösen Koffers vorbereitet, steht Emily kurz vor ihrem größten Erfolg als Taschendesignerin. Nach der erfolgreichen Fashionshow ahnt sie nicht, dass sie selbst schon bald in größter Gefahr schweben wird…