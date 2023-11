Der deutsch-französische Schauspieler François Goeske (34) spielt im GZSZ-Special (am 23. November bei RTL oder jetzt schon auf RTL+ streamen) an der Seite von Anne Menden in Paris. Trotz seines noch jungen Alters ist er längst ein alter Hase im Geschäft. François Goeske spielt bereits seit über 20 Jahren Hauptrollen in Kinofilmen, Fernsehreihen und sogar Musikvideos, ist ein erfolgreicher Synchronsprecher und zeigt sein Talent auch auf der Theaterbühne. Für „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ schlüpft der in Frankreich geborene Schauspieler nun in die Rolle des Barkeepers Luc. Wie es für ihn war, ein Teil des GZSZ-Specials zu sein und dafür in Paris zu drehen, verrät er im folgenden Interview.

François, du spielst im Paris-Special von Deutschlands erfolgreichster Daily – was sagst du dazu?

François Goeske: „Ich freue mich beim Paris Special dabei zu sein – nicht zuletzt, da ich ja in Frankreich auch meine Wurzeln habe und immer gerne zurückkehre.“

Was passiert im Special und welche Rolle spielst du?

François Goeske: „Luc – sympathisch, lebensfroh, selbstlos und ein Frauenschwarm – hat als Kind eine Zeit lang in Deutschland gelebt, bis seine Familie entschied, wieder nach Paris zurückzukehren. Inzwischen arbeitet er als Barmann in einem noblen Pariser Hotel, wo Emily plötzlich auftaucht und einen Espresso Martini bestellt…“

War das schwierig, „der Neue“ unter den etablierten GZSZ-Stars zu sein?

François Goeske: „Nein, ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten. Ich habe mich sehr gut mit der Regisseurin, den Kolleg:innen, dem Team und den Produzentinnen verstanden. Mit über 20 Jahren Dreherfahrung ist man auch souverän und professionell genug, sich schnell auf neue Situationen und Menschen einzustellen.“

Wie war die Drehzeit für dich?

François Goeske: „Ich bin ja durch andere Dreharbeiten schon viel rumgekommen und habe verschiedenste Städte und Länder bereist. Allerdings ist Paris einfach einmalig. Zum Beispiel die Szene mit Anne Menden als Emily an der Seine im warmen Sonnenschein – es war einfach wunderschön, dort zu drehen.“