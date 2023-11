Während Jonas Zeit für sich braucht, um all das zu verarbeiten, müssen Lilly (Iris Mareike Steen) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) selber mit dieser Situation klarkommen. Beide können immer noch nicht fassen, was passiert ist: Jonas‘ Sturz, die Operation und schließlich die Diagnose Querschnittslähmung. All das ist noch nicht in der Realität angekommen. Mutter und Tochter fühlen sich wie aus der Zeit gefallen, als ein ungebetener Gast sie jäh ins Hier und Jetzt zurückholt.

Ein Journalist hat Wind von Jonas‘ Sturz bekommen und wittert eine Story. Sofort springt Lilly auf und stellt sich dem Fotografen in den Weg: „Sie verlassen sofort die Intensivstation!“ Als dieser sich nicht abschütteln lassen will, verliert Lilly endgültig die Beherrschung. „Hören Sie schlecht?! Hauen sie ab! Jonas hat ein Recht auf Privatsphäre! Sie verschwinden jetzt, oder ich zeige Sie an!“