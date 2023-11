Was ist eigentlich passiert, dass Carlos offenbar alles daransetzt, Tobias beruflich und auch persönlich zugrunde zu richten? Die Antwort auf diese Frage ist komplizierter als gedacht: Ursprünglich hat Carlos für „W&L“ eine Eventreihe in sogenannten Lost Places – also alten, verlassenen Gebäuden – entwickelt und so den Großinvestor Pedro Navarro an Land gezogen. Nachdem Katrin und Gerner diesen Erfolg öffentlich für sich reklamiert und Tobias als Leiter des Projektes eingesetzt haben, ist etwas in Carlos zerbrochen. Und aus verletztem Stolz wurde blanker Hass.

Wo wird dieser noch hinführen?