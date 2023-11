In der Toilette des „Mauerwerk“ belauscht Alicia schließlich das Gespräch von einer Frau, die kurz zuvor ein Date mit Paul hatte. Dieses ist offensichtlich nicht so verlaufen, wie sie sich das gedacht hat: „Keine Ahnung, was auf einmal los ist. Der war immer total nett. Gestern hat er noch gesagt, dass er mich unbedingt wiedersehen will.“ Das bestätigt Alicia nur, was sie eh schon längst geahnt hat: Männer sind Schweine! Und es wird langsam Zeit, den Stall auszumisten!

Als Alicia dann nur wenige Minuten später Paul mit einer anderen Frau sieht, platzt ihr der Kragen! „Du denkst wohl, er will was von dir, doch fall bloß nicht auf seine Masche rein“, warnt sie Pauls Date, das kurz darauf die Flucht ergreift. Ob sie damit übers Ziel hinausgeschossen ist?