Seit sie in Berlin eingetroffen ist, hat Carlos eine ganz besondere Anziehungskraft auf Alicia. Vor allem, seit sie nach der Halloween-Party im „Vereinsheim“ miteinander geschlafen haben, kommen die beiden nur schwer voneinander los. Das ist auch Tobias nicht entgangen. Und gerade als Alicia dazu ansetzt, Carlos vor ihrem Onkel zu verteidigen, platzt Tobias der Kragen: „Er erpresst Katrin, um an ‘W&L’ zu kommen! Er hat uns komplett in der Hand. Wenn Katrin nicht auf seine Forderungen eingeht, komme ich ins Gefängnis.“

Fassungslos begreift Alicia, auf wen sie sich die ganze Zeit eingelassen hat.