Für Chryssanthi war der GZSZ-Dreh in Paris etwas ganz Besonderes, denn sie stand schwanger vor der Kamera. Wie hat sich das für sie angefühlt? „[...] Bei so einem Dreh zu einem Special legen alle noch einmal eine Schippe drauf, weil wir unter komplett anderen Umständen drehen – unabhängig davon, ob schwanger oder nicht. (lacht) Mir haben die Drehs viel Spaß gemacht. Ich habe alles gut gewuppt, prima hinbekommen und hoffe, auch die Zuschauenden merken nichts (lacht). Ich bin sehr stolz auf unser Ergebnis, das wir letzten Freitag mit dem kompletten Team das erste Mal zusammen in einem Kino in Potsdam-Babelsberg gesehen haben.“

Gekrönt wurden die Dreharbeiten noch von einem Familien-Besuch, denn Chryssanthis Sohn und ihr Ehemann Tom Beck waren zur Unterstützung vor Ort. „Ohne meine kleine Familie halte ich es selten lange aus, und 1 1/2 Wochen von meinem Kind entfernt zu sein, ist für mich nicht möglich. Deshalb haben sie mich für ein paar Tage in Paris besucht, was mich wirklich sehr gefreut hat. Die zwei freien Tage, die ich dann hatte, habe ich dann mit den beiden verbracht und das war wirklich traumhaft“, so die Schauspielerin.