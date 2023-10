Günther Jauch verliert bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ die Fassung

„Ah, Kinders … das geht so nicht! Ich muss hier weg!“ Geht leider nicht, Herr Jauch! Schließlich moderiert der „Wer wird Millionär?“-Quizmaster die aktuelle Ausgabe von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ (30. Oktober). Statt die Flucht zu ergreifen, vergnügt er sich dann doch lieber mit einem Spielzeug-Hamster, der fröhlich alles nachplappert, was man ihm sagt.

So weit, so gut. Aber die rhythmischen Bewegungen des kleinen Plüschtiers sorgen irgendwie für zweideutige Gedanken – zumindest bei Barbara Schöneberger. Als Jauch den batteriebetriebenen Quälgeist in seine Hose stopfen will, rät sie ihm davon ab. „Hören Sie, nicht in die Hose stecken!“, fordert sie energisch. Und ab da ist es aus … Der Moderator kann nicht mehr vor Lachen. „Ich bleib auch hinterm Pult, damit da nix schief geht!“, so der 67-Jährige unter Kicheranfällen. Die werden auch nicht besser, als Dschungelcamp-Moderator und Nachwuchs-Stripper Jan Köppen ihm den Hamster hinterherwirft. Das Chaos ist perfekt!

Aber Herr Jauch ist und bleibt nun mal Profi und kann sich schließlich doch wieder fangen. Den Hamster wird er aber ganz sicher nie mehr vergessen. (ngu)