Gruselspaß! Jill Biden verzaubert im Katzen-Look das Weiße Haus

Gruselspaß im Weißen Haus: US-Präsident Joe Biden (80) und First Lady Jill Biden (72) haben am Montagabend Kinder und Familien zu einer Halloween-Veranstaltung bei sich begrüßt. Besonders die Frau des US-Präsidenten zeigte sich gut gelaunt und in voller Halloween-Manier bei dem Event, wie mehrere Fotos auf Instagram zeigen.