Weitere Informationen zu dem Toten, etwa zur Todesursache oder der Identität, lagen zunächst nicht vor. Gegen Ende der Woche oder Anfang der kommenden Woche will die Polizei nach Untersuchungen an der Leiche weitere Details bekannt geben, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte.

Das Oststadt-Stadion im Stadtteil Bothfeld wurde 1955 eröffnet und wird immer noch aktiv vom Landesligisten OSV Hannover genutzt, die historische (und gesperrte) Tribüne dabei vor allem von Stadion-Romantikern geschätzt. Jetzt hat sie einen schwarzen Fleck. (mli/mit dpa)