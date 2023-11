Genug ist genug – sie zieht die Notbremse!

Als Restaurant-Kritikerin hat sie schon so manches Mahl probiert, doch was ihr in dieser Show serviert wurde, scheint ihr mal so gar nicht geschmeckt zu haben. Nach nur zehn Tagen hat Grace Dent (50) den britischen Dschungel wieder verlassen. Und das nicht, weil sie zu wenige Anrufe hatte – womöglich waren es wohl eher zu viele...

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!