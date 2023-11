Durch den Eingriff waren Luisa Hartema und ihr Baby nach der Geburt acht Stunden getrennt. „Jede Minute hat sich so unendlich angefühlt“, erinnert sich die 28-Jährige zurück: „Ich weiß, es wird dauern, alles richtig zu verarbeiten und es werden noch eine Menge Tränen fließen, aber ich bin voller Dankbarkeit.“

Auch Dr. Judith Bildau weiß, dass es Zeit braucht, um das Erlebte hinter sich lassen zu können: „Die Situation ist meist sehr belastend für die frischgebackenen Mütter – sowohl körperlich als auch psychisch. Es ist deshalb ganz wichtig, dass sie eine kompetente medizinische Begleitung und emotionale und liebevolle Unterstützung an ihrer Seite haben.“

Ihr Tipp für alle Mamas, die so etwas durchstehen mussten: „Sich Zeit geben, das Geschehene zu verarbeiten. Noch einmal das Gespräch mit den Geburtshelfern und Helferinnen suchen, um zu verstehen, was genau passiert ist. Ganz viel ruhige und entspannte Zeit mit dem Baby nachholen und verbringen. Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung bitte unbedingt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.“