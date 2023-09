Ihr großes Vorbild ist Marylin Monroe. Doch laut deutschen Filmbossen ist Gloria-Sophie Burkandt mit ihren 1,85 Meter zu groß. Ob das auch in Hollywood der Fall ist? In Los Angeles trifft sich das einstige Model mit Christian Oliver (48) – ein deutscher Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle bei „Alarm für Cobra 11“ bekannt wurde. Er gibt ihr Tipps. Doch: „Ich merke schon, dass das ein ganz schön hartes Pflaster ist“, so Gloria-Sophie.

Hier in Hollywood kann der 24-Jährigen ihr berühmter Vater und Politiker nicht helfen. Aber Gloria-Sophie hat Biss. Sie schaffte es bereits raus aus der Magersucht. Gründete erst kürzlich das Charity-Projekt „New Generation Talents", bei dem sie junge Schauspieler und Nachwuchstalente unterstützen will. Warum nicht jetzt auch noch die nächste Marylin werden? (rsc)