„Immer in meinem Herzen und in meinen Gebeten“, schreibt Gisele Bündchen auf ihrem Social-Media-Account zu einer Reihe von Fotos, die sie und ihre Liebsten in ihrem Heimatland zeigen. Das Model posiert unter anderem an der berühmten Christusstatue in Rio de Janeiro vor der Kamera. Auch ihre beiden Kids Benjamin (13) und Vivian (10) sind mit ihren Großeltern und Cousinen zu sehen.