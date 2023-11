Trotz Trennung glaubt die ehemalige GNTM-Kandidatin weiterhin an die große Liebe – auch wenn die Männersuche auf ihrer Prioritätenliste aktuell nicht ganz oben steht. „Ich will jetzt erstmal alles auf mich zukommen lassen und mich nicht gleich um den Hals des Nächsten werfen. Allerdings ist jetzt auch bald die Zeit im Jahr, wo man ungern allein ist, also mal sehen, was die Zukunft bringt“, verrät sie weiter.

Doch wie muss ihr Zukünftiger eigentlich sein? Männer, aufgepasst, wir haben für euch einmal nachgehakt: „Mein neuer Partner sollte auf jeden Fall im Leben stehen. Er sollte mit den Gepflogenheiten, die meine Arbeit manchmal mit sich bringt, umgehen können und ein gutes Herz haben.“