Geschützte Tiere im Tiergarten Kleve

Auf der Welt gibt es nur noch wenige von ihnen. Die Zweifarbentamarine sind vom Aussterben bedroht. Eigentlich leben sie in Brasilien. Zwei von ihnen sind seit neuestem aber auch in Kleve zuhause. Denn der Tiergarten will die kleinen Affen retten. Im Tiergarten Kleve leben nicht nur bedrohte Wildtierarten, wie der Rote Panda oder die Lisztaffen. Der Zoo züchtet auch seltene Nutztierrassen.