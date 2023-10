Kühe in der Wüste – das klingt absurd. Aber wo Geld und technisches Know-How aufeinandertreffen, da geht das. So wurde in Saudi-Arabien eine unfassbar riesige Milchfabrik in die Wüste gesetzt. 800.000 Liter Milch am Tag werden da gewonnen.

Es sind 50.000 Kühe, die in Ställen stehen, die mehr als 500 Meter lang sind. Ein absurder Kuhstall mit Hochleistungskühen, die doppelt so viel Milch geben wie früher. Dirk Steffens hat sich die Mega-Milchfabrik angeschaut.



