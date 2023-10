Besonders interessant wird es, wenn man sich in der Männerwelt umschaut. Aktuelles Beispiel: Robert Geiss (59). Auch der Millionär scheint ein paar Pfunde verloren zu haben. Top-Kommentar unter seinem neuesten Beitrag: „Der Robert hat ordentlich abgenommen, sehr stark.“ Nach Aufforderungen à la „Iss mal was“ sucht man hier vergeblich. Klar, hier kommt es auch immer auf die Hintergrundgeschichte an. ABER es fällt auf: Promi-Damen werden regelmäßig für ihr Gewicht an den Pranger gestellt. Da fallen mir zig Beispiele ein und bei den männlichen Kollegen… Grillenzirpen.