Gedeon Burkhard: Warum nur mit einer Freundin auf dem roten Teppich?

Gedeon Burkhard (54) kommt gemeinsam mit seiner Freundin Sascha Veduta auf dem roten Teppich der "Tribute to Bambi"-Veranstaltung in Berlin. Was nach einem ganz normalen Pärchen-Auftritt klingt, ist in der Tat durchaus überraschend. Denn der "Kommissar Rex"-Star lebt in einer Dreierbeziehung, wie er Anfang dieses Jahres im Interview mit dem Magazin "Bunte" verraten hatte. Zumindest auf dem roten Teppich des Charity-Events, bei dem Spenden für Kinder in Not gesammelt wurden, hatte er nur eine seiner besseren Hälften im Arm - seine zweite Herzensdame Ann-Britt Dittmar fehlt auf den Bildern.

Zu bedeuten dürfte dies allerdings nichts haben. Auch bei vorangegangenen Events war Burkhard mal nur mit der einen, mal nur mit der anderen Freundin aufgetaucht. In den vergangenen Monaten schwärmte er jedenfalls des Öfteren von der nicht alltäglichen Liebes-Konstellation: "Wir fühlen uns in unserer Beziehung sicher, bestätigt und geliebt, das Leben könnte nicht schöner sein!", sagte er "Bunte". Und auch seine Freundinnen bestätigten: "Wir sind eine richtige Familie."

Darüber hinaus erklärte er, dass ihre Beziehung nicht nur "sexuell" harmoniere, es sei eine "in allen Aspekten ausgewogene und tiefgehende Verbundenheit", so Burkhard. Die drei leben demnach aktuell in einer großzügigen Altbauwohnung in Berlin, die offenbar so viel Platz bietet, dass auch noch die Mutter des Schauspielers dort habe einziehen können.

Die sei zunächst nicht "so begeistert" von der Dreierkonstellation ihres Sohnes gewesen, verriet er weiter. Dann habe sie sich jedoch in seine Freundinnen "schockverliebt": "Das kann man sich ja gar nicht ausdenken", so der 54-Jährige.

Gedeon Burkhard ist hierzulande vor allem durch seine Rolle in der Serie "Kommissar Rex", die er von 1998 bis 2001 in 44 Folgen spielte, bekannt. Auch für beliebte Formate wie "Das Traumschiff", "Polizeiruf 110", "SOKO Leipzig" oder "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" stand der gebürtige Münchner schon vor der Kamera. Zuletzt spielte er in den Filmen "Ostwind - Der große Orkan" (2021) und "Die drei ??? - Erbe des Drachen" (2023) mit.

