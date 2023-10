„Die größte Show auf Erden wird 2026 in Nordamerika von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten ausgerichtet. Die nächsten beiden Ausgaben werden in Afrika (Marokko) und Europa (Portugal und Spanien) ausgetragen – mit drei Festspielen in Südamerika (Argentinien, Paraguay und Uruguay) – im Jahr 2030 und in Asien (Saudi-Arabien) im Jahr 2034“, schreibt der Schweizer am Dienstagabend bei Instagram: „Drei Ausgaben, fünf Kontinente und zehn Länder, die an der Austragung des Turniers beteiligt sind - so wird der Fußball wirklich global!“, schwurbelt Infantino und schafft schon jetzt Fakten, wie es ihm gerade passt. Und den Saudis natürlich auch.

Lese-Tipp: FIFA-Boss will Welt zum Schweigen bringen - welch gefährliche Arroganz