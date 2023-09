Fußball-Profi will von Autobahnbrücke in den Tod springen - gerettet!

Der Mittelfeldspieler fuhr auf dem Magnan-Viadukt an der Autobahn A8 in Nizza in Richtung Italien-Aix. Nach den ersten Erkenntnissen hielt er auf dem Pannenstreifen an, trat über die niedrige Mauer und drohte mit Selbstmord. Das berichten RMC Sport und andere französische Medien. Feuerwehr, Polizei und ein Psychologe seines Clubs sprachen stundenlang mit Beka Beka. Mit Erfolg!

Lese-Tipp: Ist Erling Haaland tot? Zeitung aus Norwegen schlägt mit falscher Meldung große Wellen

Am frühen Nachmittag gaben die Einsatzkräfte dann die erlösende Entwarnung: Sie brachten das Fußball-Talent weit weg vom tödlichen Abgrund und im Anschluss in Sicherheit.