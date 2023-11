„Wir probieren jetzt wirklich schon seit Wochen alles aus, damit wir die loswerden“, meldet sich Evelyn Burdecki in ihrer Instagram-Story zu Wort. Ihr Zuhause teilt sie sich neuerdings mit einem Haufen Fruchtfliegen. Überall an den Wänden und in den Ecken sind die lästigen Plagegeister vorzufinden. „Wir haben kein Obst mehr in der Küche stehen, wir haben alles weggestellt, wovon sich diese kleinen Mini-Fliegen ernähren könnten“, führt sie fort. Aber nichts hilft!

Lese-Tipp: Burdecki im Stressi! Warum Evelyn plötzlich oben ohne aufschlägt

Inzwischen ist die Ex-Dschungelcamperin so verzweifelt, dass sie sogar auf die Schwarmintelligenz ihrer Community setzt. Auf Instagram lässt sie einen Hilfeschrei los: „Wenn ihr irgendwie wisst, wie wir diese Plage loswerden können – die Fruchtfliegen-Plage – dann sagt mir gerne Bescheid.“ Ob die Fans Evelyn wirklich weiterhelfen konnten, wird sich sicherlich bald zeigen. (ean)