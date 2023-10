Wann müssen wir damit leben, von der besten Freundin oder dem Kumpel nur noch wenig zu hören?

Laut Dr. Krüger sei es oft so, dass die Auffassung davon, wann man sich meldet, einmal übereinstimmte und dann plötzlich nicht mehr.

„Menschen verändern sich. Zum Beispiel, weil eine oder einer von beiden jetzt eine schwere Erkrankung bekommt, oder eine seelische Krise erlebt hat. Man fängt an, sich zurückziehen und resignativ entmutigt zu sein. Das ist ein Normalfall in Freundschaften. Das können Sie ansprechen, in der Regel hilft das aber leider nicht.“

Und, wann kann es klappen, das Thema anzusprechen?

„Das Ansprechen hat nur Erfolg, wenn die Gründe dafür, dass der Betreffende sich nicht gemeldet hat, relativ einfach und an der Oberfläche liegen. Zum Beispiel: Wenn jemand sich nicht gemeldet hat, weil er es etwas vergessen hat und es zu sehr in den Hintergrund geraten ist. Häufig will das Gegenüber dann in Zukunft mehr darauf achten und es ist ihr, oder ihm, einfach ‚durch die Lappen‘ gegangen. Doch das ist der Sonderfall, bei dem das funktioniert.“

