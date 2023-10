Ein Deutscher steht neuerdings an der Liste der reichsten Männer in der Schweiz. Es ist Klaus-Michael Kühne, Unternehmer aus Hamburg, der seinen Wohnsitz in der Nachbarrepublik in den Alpen hat. Laut dem US-Magazin „Forbes“ beträgt Kühnes Vermögen aktuell 35,6 Milliarden Euro. Kühne ist damit nicht nur reichster Mensch der Schweiz, sondern weltweit unter den Top 30, berichtet die Schweizer Zeitung „Blick“.